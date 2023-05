El Cádiz ha anotado el gol que prácticamente le sitúa en Primera División para la próxima temporada y José Yélamo no pudo reprimir las lágrimas de emoción. "Yo no le vi llorar ni cuando nació su hija", bromea Paula del Fraile sobre su marido: "Es muy fuerte". "No digo que estuviera más feliz con el Cádiz, pero yo creo que las lágrimas le brotan de la tensión del partido y de los nervios", cuenta la periodista de Aruser@s, que explica que sufrieron un poquito.

"Fue una media hora final bastante intensa", destaca Paula del Fraile, que afirma que en el siguiente partido al Cádiz le basta con un empate: "También basta con la derrota dependiendo de lo que hagan otros equipos". Además, también tira para casa la periodista y se acuerda del Dépor: "También tengo al Dépor con la Liga de ascenso a Segunda".