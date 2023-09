"Quiero que me respondan algo con toda la sinceridad del mundo", pide @peachyvalty en X. "¿Uno vuelve a enamorarse igual que antes, con esa misma ilusión y magia?". Los usuarios de esta red social han compartido sus experiencias y, para echar una mano, los colaboradores de Aruser@s también se lanzan a contestar.

Quien ¿más? se ¿moja? en su respuesta es Rocío Cano. La colaboradora afirma que solo se ha enamorado una vez en la vida. "Mi pareja actual", afirma con contundencia, mientras sus compañeros comienzan a murmurar a su alrededor. "Venga, venga", se escucha decir. "Oye, no os pongáis así porque es verdad", se queja ella mientras los tertulianos comienzan a hacerle una pañolada.

"He tenido otra pareja anterior, solo he tenido dos parejas, y me pongo a comparar y pienso que eso no era amor. Entonces, para mí, eso es solo una vez", intenta explicarse mientras suenan abucheos. "Oye, encima que me pongo romántica".

Patricia Benítez lo tiene claro. "Te puedes enamorar variar veces y de la misma manera. Yo puedo pensar en el 2000 que aquella persona era el hombre de mi vida y en el 2020 conocer a una persona y pensar que es el hombre de mi vida".