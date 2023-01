Si algo ha dejado claro la biografía del príncipe Harry, titulada 'En la sombra' en España, es que el duque de Sussex no tiene pelos en la lengua. En ella, el hijo de Carlos III y Diana de Gales, además de desvelar ciertos secretos sobre su relación con la familia real británica, también habla de su vida privada, tal y como comprobamos en este vídeo de Aruser@s.

En esta ocasión, descubrimos cómo fue el primer encuentro sexual entre el príncipe Harry y Meghan Markle. "Llamé a la puerta y dejé de respirar mientras esperaba. La puerta se abrió de repente. Esa sonrisa...", comienza a relatar. "Me gustaría poder decir que colgamos el cartel de 'no molestar', pero la verdad es que no creo que nos diera tiempo suficiente", confiesa.

"Parece una novela erótica de Meghan Maxwell, de estas que están de moda ahora", bromea Alba Gutiérrez.

Por otra parte, en la última entrevista que Harry ha concedido a 'The Late Show', ha confesado que es un fiel espectador de la serie 'The Crown'. "Por supuesto que no es estrictamente exacta, pero te da una idea aproximada de cómo es ese estilo de vida", reconoce.