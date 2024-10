Una niña está celebrando su cumpleaños y sus padres tienen una sorpresa para ella. La pequeña, que es muy fan de Frozen, avanza por la casa disfrazada de la princesa Anna con los ojos tapados hasta que su madre le frena y le pide que se los destape.

Cuando se quita la mano de los ojos ve una tarta con la forma de la princesa Elsa que no se parece mucho. La niña mira con una cara de sorpresa, miedo y duda porque no tiene muy claro de quién es esa cara. "El encargado de confeccionarlo no ha tenido su mejor día", comenta Alfonso Arús, que añade que la niña queda un poco sorprendida.

"La está mirando como diciendo 'esta señora... ¿qué personaje de Disney es?'", apunta Alba Gutiérrez, que piensa que la pequeña no sabe qué princesa es la que está representada en la tarta. Los tertulianos opinan que es una mezcla entre Bárbara Rey y Leticia Sabater.