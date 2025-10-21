Un padre llama a todos sus hijos Gilberto y los distingue con apodos: "Este es el marihuanita"

El protagonista de este viral es un padre que, en un programa de Antena 3, confesó haber llamado Gilberto a todos sus hijos. ¿Cómo los distingue? Con apodos como "marihuanita", "periquito" o "loquito".

Los ya clásicos 'eing?' de Alfonso Arús vuelven a sorprender con situaciones tan insólitas como reales. Esta vez, los virales protagonistas de la sección han sido familias que han decidido poner a todos sus hijos el mismo nombre que el padre.

Uno de los vídeos más cómicos pertenece a un padre que desveló en un programa de Antena 3 que todos los integrantes de su clan se llamaban Gilberto. "¿Y cómo los diferencias?", le preguntaba la reportera, a lo que el señor respondía entre risas: "A uno le llamo marihuanita, a otro periquito, a otro loquito".

Desde el plató de Aruser@s, recuerdan con humor este mítico vídeo. "Este padre no hace diminutivos ni derivados, todos se llaman Gilberto, es la buena", ríe Alfonso Arús. "Lo bueno es que te da más entidad como hijo; prefiero que me llamen Gilberto II a tener un diminutivo", asegura María Moya.

