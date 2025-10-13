Las insólitas normas de un hotel desatan debate en Aruser@s: "Si las han puesto, es porque alguien la ha liado"

En Aruser@s muestran las sorprendentes normas que se ha encontrado un turista de un hotel. Las reglas, que van desde no andar descalzo hasta prohibir calentar comida con camping-gas, han provocado todo tipo de reacciones entre los colaboradores.

Hans Arús presenta en 'Lo más' una imagen viral de las normas que tienes que seguir si te hospedas en un hotel:¿algún huésped se habrá pasado del límite?.

Como podemos ver en el vídeo que acompaña esta noticia, un turista ha sacado una foto de las 10 reglas que se ha encontrado en su hotel. Desde prohibido andar descalzo o mojado dentro del hotel a no utilizar o hacer fuego en las habitaciones, bien sea con resistencias eléctricas o camping-gas para calentar comidas.

"SI han tenido que poner tantos puntos es que alguien la ha liado", asegura Hans Arús entre risas. "¿Es un hotel español?", bromea Alfonso Arús. Para Angie Cárdenas, estas normas hacen la "radiografía" del tipo de gente que se ha hospedado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.