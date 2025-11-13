Óscar Casas demuestra su complicidad con Ana Mena y bromea sobre cuántos hijos quiere: "Me gustaría tener sobre 12"

Óscar Casas y Ana Mena se han mostrado de lo más cómplices durante los Premios Glamour women of the Year 2025, donde el actor fue galardonado como Hombre del Año.

Muchos rostros conocidos han acudido a la entrega de los Premios Glamour women of the Year 2025, presentador por Mónica carrillo y Carolina Iglesias en el Teatro Barceló. Uno de los galardonados de la noche ha sido Óscar Casas, que ha sido nombrado Hombre del Año. Además, el hermano de Mario Casas ha mostrado su gran complicidad con su novia, Ana Mena, durante el evento.

"A lo largo de toda la cena fueron grabados y se les veía muy bien", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo el actor bromea cuando se le pregunta si quiere tener una familia numerosa como ha dicho su hermano Mario.

"Estamos muy contentos, ella es una niña muy preciosa y artista", destaca Óscar Casas de Ana Mena, de la que dice que "está haciendo un disco precioso que la gente va a flipar". Además, bromea sobre que le gustaría tener "sobre 12" hijos.

