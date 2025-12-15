Ahora
El original árbol navideño de Selena Gómez y Benny Blanco: así han colgado desde un bote de leche a un bolso

En su primera Navidad como 'marido y mujer' Benny Blanco y Selena Gómez han decorado su árbol de una original forma: colgando recreaciones en miniatura de objetos tan surrealistas como un bote de leche o de pepinillos.

Selena Gómez ha compartido imágenes de su sorprendente pueblo navideño. "No falta detalle, tiene una auténtica ciudad", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo la original decoración navideña de la cantante. Y es que Selena Gómez ha decorado su casa como si de un pueblecito si tratase.

"Está todo muy bien iluminado", destaca la colaboradora de Aruser@s, que pide "un aplauso" también para "el árbol de Navidad de Selena". Y es que la actriz no ha usado bolas navideñas al uso sino que ha colgado del árbol detalles tan originales como "un bolso de Dior o un secador".

"Es todo de plástico, artificial", detalla Tatiana Arús en el vídeo, donde enseña que también ha puesto hasta "una caja de pestañas postizas, un bote de pepinillos o un Dürüm". Puedes ver la reacción de Alfonso Arús en el vídeo.

