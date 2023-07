Te avisamos con antelación: prepara los pañuelos cuando vayas a darle al play a este vídeo emitido en Aruser@s. En él, presenciamos la bonita sorpresa que un hombre ha planeado para su pareja. La mujer, enferma de cáncer, no sabe que su media naranja ha organizado para ella una emotiva boda. A la celebración acuden sus amigos y familiares más cercanos.

Como no podía ser de otra manera, ella acaba llorando de la emoción y no es la única. En el plató del programa hay quien ya está a punto de derramar alguna que otra lágrima, apunta Angie Cárdenas. "Me parece increíble cómo puede sorprenderla de esta manera. Las niñas, que deben ser sus hijas, están ahí con los ramos de flores... este día no lo va a olvidar en su vida", comenta la colaboradora.

Algunos de sus compañeros no conocían este concepto de "boda sorpresa", pero Patricia Benítez sí que ha asistido a un evento parecido. "¿Sabes quién hizo esto? Mario Suárez con Malena Costa. La sorprendió organizando una miniboda exprés sorpresa", informa Tatiana Arús.