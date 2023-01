El pasado sábado, Omar Montes presentó su último trabajo, titulado 'Quejíos de un maleante'. En el acto que se celebró en Madrid, el cantante aseguró que "vienen cositas" para este 2023, refiriéndose a su posible colaboración con Isabel Pantoja, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"Ya me han llamado y yo... tú sabes que yo, con ella, lo que quiera", afirmó ante la prensa. "Me llamó hace un tiempo esta muchacha... su repre, sí... y me dijo que le gustaría hacer algo para este año, y yo, encantado".

A Alfonso Arús le ha parecido muy divertida la forma que tuvo de referirse a la representante de la artista. "Eso lo dicen las grandes estrellas, cuando ya ni recuerdan los nombres de los representantes", bromea el presentador del programa.