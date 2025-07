Olivia sin hache, sobre las visitas que recibe en verano en su casa: "Si no puedes con tu enemigo, ¡huye!"

La creadora de contenido gallega Olivia sin hacheha cargado contra la cantidad de visitas que recibe en verano en su casa, aunque no quiera.

Ahora que ha terminado el curso escolar, su hijo está en casa todos los días y, además, comienzan las fiestas en su pueblo. "Y en cualquier momento llegará mi familia de Madrid para pasar las vacaciones en casa y cuando me preguntan que por qué hago deporte, les digo que me estoy entrenando para hacer un Forrest Gump", bromea la tiktoker, que asegura que se pasará "el verano corriendo por el mundo". "Si no puedes con tu enemigo, ¡huye!", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, Óscar Broc asegura que algunas casas son el "epicentro" de las reuniones familiares en verano. "Y muchas veces ni consultan", asegura Tatiana Arús.

"Es lo que pasa si tienes casa en sitios atractivos; cuando viví en Ibiza, la tenía siempre completa", confiesa María Moya.