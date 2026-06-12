Una novia conmueve a Aruser@s con el reencuentro con su madre hospitalizada el día de su boda

Aruser@s muestra una conmovedora escena ocurrida en Francia en la que una novia decidió hacer una parada muy especial antes de casarse.

Hay momentos que ni siquiera una boda puede eclipsar. En Aruser@s han mostrado una emotiva escena ocurrida en Francia en la que una novia quiso que su madre hospitalizada formara parte de su gran día.

Vestida de blanco y preparada para casarse, la joven apareció por sorpresa en la habitación del hospital donde se encontraba su madre. Al verla entrar, ambas rompieron a llorar y se fundieron en un abrazo lleno de emoción. Un reencuentro que ha emocionado a los colaboradores en el plató.

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