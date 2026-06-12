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Una novia conmueve a Aruser@s con el reencuentro con su madre hospitalizada el día de su boda

Aruser@s muestra una conmovedora escena ocurrida en Francia en la que una novia decidió hacer una parada muy especial antes de casarse.

Una novia conmueve a Aruser@s con el reencuentro con su madre hospitalizada el día de su boda

Hay momentos que ni siquiera una boda puede eclipsar. En Aruser@s han mostrado una emotiva escena ocurrida en Francia en la que una novia quiso que su madre hospitalizada formara parte de su gran día.

Vestida de blanco y preparada para casarse, la joven apareció por sorpresa en la habitación del hospital donde se encontraba su madre. Al verla entrar, ambas rompieron a llorar y se fundieron en un abrazo lleno de emoción. Un reencuentro que ha emocionado a los colaboradores en el plató.

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