"Por lo visto ahora las bolsas de patatas vienen aparentemente con menos cantidad", comenta Alfonso Arús antes de hablar del caso más extremo de reduflación nunca visto. Una persona se viraliza al mostrar la bolsa de patatas totalmente vacía de contenido, llena de aire, que se encuentra en un supermercado de la ciudad canadiense de Toronto.

"Es el primer ejemplo de bolsa de patatas, sin patatas", bromea Hans Arús, que explica que es un fallo de la empresa, que este producto no se está vendiendo así. La chica en el vídeo se pregunta si la debería robar, ya que no va nada dentro y vale 3,25 dólares. Aunque finalmente, la señora no la roba.

"Yo si fuese la señora lo compraba, porque esto te digo yo que va a tener un precio", opina Alfonso Arús, que piensa que para algún coleccionista tendrá un valor.