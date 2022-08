Ante situaciones de peligro, nuestros cuerpos reaccionan de una forma totalmente inesperada. Este es el caso de una mujer que se encontraba recogiendo un paquete de mensajería en la calle y observó, con estupor, cómo un perro estaba a punto de precipitarse al vacío.

Tras las primeras milésimas de segundo en las que fue invadida por la sorpresa, la mujer corrió hasta el punto exacto en el que iba a estrellarse y logró rescatarlo cogiéndolo en el aire momentos antes de llegar al suelo ante el estupefacto repartidor, que no movió ni un músculo.

Aunque seguramente fuera uno de los grandes sustos de su vida, la historia ha acabado con un final feliz gracias a su rápida reacción. Después de contemplar el vídeo, los colaboradores de Aruser@s no logran entender qué motivó al can para saltar desde la ventana, pero Andrés Guerra lo tiene claro: "No es el premio Nobel de los perros, eso te lo aseguro".