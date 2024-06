Una chica prueba un helado que le da su madre. Con el primer mordisco se da cuenta de que el sabor le resulta extraño. Al final descubre que es comida para perros. "Tenemos un problema porque últimamente las marcas utilizan muchos animales para que los representen y en este caso el perro del envoltorio si indica que es comida para perros", comenta Hans.

"Yo veo el dibujo de un perro y me pienso que es un helado normal, me lo como seguro", confiesa Angie Cárdenas. Alba Gutiérrez cuenta que el helado tiene sabor a salchicha y queso. Por su parte, Alba Sánchez expone el caso de los cereales porque casi todos tienen un animal en la caja y no significa que sean comida de animales. "Tú ves ese envoltorio y te lo zampas", defiende la tertuliana.

"Lo único que genera dudas es cuando lo abres porque ves que no es cremoso, ni es un sándwich, ya desconfías", expone Tatiana Arús que añade que en el envoltorio debería poner bien grande la palabra perro para que no hubiese lugar a dudas.