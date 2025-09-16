Noemí Salazar, sobre cómo conoció a la reina Letizia en su escapada sin el rey Felipe: "Ole su chochet* ahí"

"Estaba con un grupo de amigos", explica Noemí Salazar del día que conoció a la reina Letizia: "Me llamó la atención que estuviera sin el rey. Está muy bien que las mujeres salgamos sin los maridos, ole su chochet* ahí".

Muchos rostros conocidos han acudido a la fiesta del aniversario de la revista 'Yo Dona' como la actriz María Adánez o la cantante Nerea Rodríguez, quien ha evitado a los reporteros tras salir a la luz su posible affaire con Miguel Ángel Silvestre en Ibiza.

En la fiesta también se encontraba Noemí Salazar, a la que los reporteros le han preguntado si alguna vez ha coincidido con la reina Letizia. "Sí, pero no sé si lo puedo decir", asegura la famosa, que termina explicando la anécdota.

"Mi marido estaba tocando y ella estaba viéndole y luego nos sentamos y ella le dijo que habían tocado espectacular", detalla Noemí Salazar, que destaca que, al principio, su marido no se dio cuenta de quién era: "El Antón la mira y le dice, 'se parece a la reina Letizia' y de repente empezó a salir gente de las esquinas y se la llevaron".

