"¡Montoya va donde brilla!": el grito de guerra del participante de reality en su carrera por la playa con Ibai Llanos

"Me he enfrentado a culturistas, a atletas profesionales, pero hoy me enfrento al rival más difícil: una carrera contra Montoya en su especialidad, la playa". Así anuncia Ibai Llanos en este vídeo viral, emitido también en Aruser@s, que ya lleva nueve millones de visualizaciones, que va a retarse con el famoso participante de reality a una divertida carrera, a sabiendas de que, claramente, va a perder.

Apenas unos segundos después del pistoletazo de salida, Montoya deja atrás al creador de contenidos, mostrando que él es el único y el verdadero experto en esta modalidad. El sevillano se permite además el lujo de gastar energías gritando mientras corre: "Ibai, yo te quiero mucho, ¡pero Montoya va donde brilla!".

"Correr contra Montoya en la playa es como jugar contra Nadal en tierra batida", comenta Hans Arús en Aruser@s.