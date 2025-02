Montoya le da "una paliza" a Ibai en su especialidad: "Correr contra él en la playa es como jugar contra Nadal en tierra batida"

Ibai sigue a tope trabajando en su cambio físico y parte de su rutina consiste en hacer deporte. Por eso, ha retado al mejor del mundo en carrera de velocidad en la playa, Montoya, para correr como alma que lleva al diablo.

"Me he enfrentado a culturistas, a atletas profesionales, pero hoy me enfrento al rival más difícil: una carrera contra Montoya en su especialidad, la playa", anuncia el creador de contenidos en este vídeo que lleva ya 9 millones de visualizaciones y del que ahora se hacen eco en Aruser@s.

Como era de esperar, el famoso participante de reality le saca una ventaja abismal a la mínima, aunque pareciera que gasta más energía en gritar que en correr. "La salud, la mayor medicina para la fatiga. Ibai, yo te quiero mucho, ¡pero Montoya va donde brilla!", exclama.

En el plató del programa matinal presentado por Alfonso Arús, los tertulianos no pueden evitar las carcajadas. "Correr contra Montoya en la playa es como jugar contra Nadal en tierra batida", observa Hans Arús.