Ibai Llanos trabaja de incógnito en un supermercado de barrio por un día: "Abdul, te he liado una que no me he enterado de nada"

"Hoy voy a trabajar de incógnito en un supermercado. Mi objetivo es que Abdul no pierda dinero", anuncia el famoso creador de contenidos Ibai Llanos en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Aunque su intención es buena, pronto empieza a meter la pata. "He liado una que no me he enterado de nada. No sé si he cobrado algo", confiesa el youtuber al dueño del establecimiento.

Abdul factura a diario unos 1.200 euros y esa es la meta para Ibai, que por mucho que se oculte, es reconocido por algunos clientes. "Oye, ¿tú no eres el de youtuber ese? Pues la misma jeta, ¿eh?", le pregunta uno de ellos. "No, ya me gustaría tener la pasta que él tiene", responde él con soltura.

Al final de la jornada, la cosa se pone tensa. Está lejos del objetivo económico marcado y no consigue remontar ni haciendo correr la voz de que él trabaja ahí.