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El monólogo de Leo Harlem sobre que los maridos "son más estresantes que los hijos": "Somos muy tontos"

Leo Harlem analiza en este vídeo "un estudio" que "asegura que los maridos son más estresantes que los hijos": : "Un niño te puede pintar la pared, pero un marido puede hacerlo y, encima, no entender por qué te enfadas".

El monólogo de Leo Harlem sobre que los maridos "son más estresantes que los hijos": "Somos muy tontos"

"Un estudio asegura que los maridos son más estresantes que los hijos", afirma Leo Harlem en este vídeo en el que reflexiona: "Un niño te puede pintar la pared o romper la televisión, pero un marido puede hacer cualquiera de esas cosas y, encima, no entender por qué te enfadas". "Es que somos muy tontos", destaca el cómico.

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