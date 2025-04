Miguel Lago, al enterarse que Locomía pudo participar por Azúcar Moreno en Eurovisión de 1990: "¡Que mala hostia!"

En 1990 finalmente Azúcar Moreno cantó 'Bandido' en Eurovisión, una actuación para la que también se pensó en otros candidatos como Locomía. Un grupo que parece no gustarle nada a Miguel Lago: "Me pone de mala hostia".

El presentador Miguel Lago se ha "enfadado" en su programa 'La Noche Golfa' por algo que ocurrió hace más de 30 años, y Alfonso Arús no ha dudado en mostrar el viral en su sección de 'zascas'.

Las invitadas a su plató eran las Azúcar Moreno, el dúo que en 1990 actuó en Eurovisióncon su canción 'Bandido'. La colaboradora Berta Collado reveló que otro de los grupos candidatos para aquel año era Locomía , y así lo aseguraron las hermanas Salazar. Sin embargo, esta sorpresa parece que no le agradó tanto a Lago.

"Por suerte para la música fuisteis vosotras, porque ellos ni cantaban, no puedo con ellos, me superan", opina el presentador, quien asegura que de pronto le ha entrado "una indignación" solo por la posibilidad de que hubiera ido Locomía en lugar de las Azúcar Moreno. "¡Que mala hostia! Me he enfadado en un momento por una cosa que pasó hace 30 años", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, Sebas Maspons cuenta que Miguel Lago es un 'eurofan' total y opina que Locomía no hubiese quedado mejor que Toñi y Encarna, quienes lograron la quinta posición: "Lógicamente, Lago salió en defensa de ellas".