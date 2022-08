"Sabéis que no puedo callarme, soy borde por naturaleza. Si me callo, me enveneno", reconoce el cura de Valdepeñas para después cargar contra aquellos que aseguran no tener tiempo para confesarse.

"Pues usted viene todos los domingos bien peinada de peluquería. A la peluquería sí va. Eso sí está dentro de sus planes", reprocha el Padre. Un "zasca" que no ha pasado desapercibido por los colaboradores de Aruser@s, muy aficionados a los sermones del cura de Valdepeñas.

Con la premisa de "ser borde por naturaleza", el párroco acostumbra a dejar este tipo de "recaditos" a quienes asisten a sus misas, usualmente grabadas en vídeo y se ha convertido en todo un habitual de este programa matinal de La Sexta.