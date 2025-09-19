Ahora
¿De qué color es este vestido de Melania Trump? El debate viral de su visita a Reino Unido

Alfonso Arús destaca abre debate en el plató de Aruser@s sobre el color del vestido de Melania Trump: "Es la gran polémica en las redes, porque resulta que va cambiando según la fotografía y la luz".

Kate Middleton, a la que Donald Trump dijo que era "muy hermosa" nada más verla, ha acudido junto a Melania Trump a conocer a un grupo de pequeños Scout llamados 'ardillas'. Además, Melani participó en algunos dibujos", explica Alfonso Arús, que destaca que, después, la mujer de Donald Trump acudió junto a la reina Camila a la exposición de casas de muñecas del Castillo de Windsor.

"Aquí la mirada en el brillo de Melania ha desaparecido", bromea Alfonso Arús, que destaca: "Se ha dado cuenta que le tocaba la reina Camila". "Camila creo que es el único evento donde está a solas con Melania y habrá dicho, 'toda para mí'", destaca el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que Melania se estará preguntando "quién la rescata" de la reina.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s el debate virales que ha suscitado el color del vestido de Melania Trump: "Es la gran polémica en las redes, porque resulta que va cambiando según la fotografía y la luz". María Moya afirma que algunos han dicho que es color "amarillo canario mientras otros hablan de mostaza mientras que el cinturón hay gente que dice que es violeta, y otros que rosa".

"Otra posibilidad es que haya dos Melanias", afirma Alfonso Arús, que señala que "puede que la auténtica lleve el amarillo canario y la falsa el dorado suave".

