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Las mejores tapas españolas según un creador de contenido: las gildas reinan en el top 1

En Aruser@s, la gastronomía española vuelve a encender el debate con un ranking viral de tapas que ha sido aprobado por Alfonso Arús, mientras Hans ha criticado el bajo puesto de las croquetas.

Las mejores tapas españolas según un creador de contenido: las gildas reinan en el top 1

En Aruser@s, la gastronomía española siempre tiene un hueco en el programa. En esta ocasión, el creador de contenido '@Bdevikingo' ha elaborado un ranking de las mejores tapas de nuestro país, y los colaboradores han debatido sin filtros sobre las posiciones de cada plato.

Boquerones en vinagre, patatas bravas, mejillones, queso, tortilla, calamares rebozados, jamón, croquetas, ensaladilla rusa y, en el top 1, las gildas. "El top 1 son las gildas; si piensas otra cosa es que eres un antiguo", zanja el influencer, encendiendo aún más la conversación.

Desde el plató, Alfonso Arús aprueba el ranking, aunque no todos están de acuerdo: para Hans Arús, las croquetas deberían ocupar el primer puesto.

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