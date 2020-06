Andrés Guerra ha escrito en La Vanguardia su adiós a Pau Donés, un hombre que nos regaló su sonrisa hasta el último momento. El periodista pudo entrevistarle en varias ocasiones y asegura que "era un tío que le caía bien a todo el mundo. Todo el mundo le quería incluso sus ex". Y es que según cuenta, cuando el cantante anunció en agosto de 2015 que tenía cáncer de colon, todos sus antiguos amores le escribieron.

Guerra cuenta que el vocalista de Jarabe de Palo tuvo una adolescencia muy dura marcada por el suicidio de su madre cuando sólo tenía 16 años. "Él me dijo que era el rey del mambo. Tenía carnet de moto, entraba a discotecas, era guapote... De repente su madre se suicida y tiene que hacerse cargo de sus hermanos".

A pesar de ser disléxico, déficit de atención, consiguió licenciarse en Económicas. Estudios que compaginaba con trabajos esporádicos de camarero, botones, modelo... y con la música, hasta que el 1996 compuso 'La flaca', formó Jarabe de Palo y su vida dio un giro de 180 grados.

Si de algo se arrepentía en la vida era de no haberle dedicado más tiempo a su hija Sara que compensó en 2018 yéndose a vivir con ella a California, Estados Unidos "donde fueron muy felices". "Él hizo de padre por todo lo que no pudo hacer en su día", asegura. Incluso, la joven aparece en la última canción que lanzó semanas antes de morir titulada 'Eso que tú me das'.

El gran amor de Pau Donés fue la madre de su hija y también 'La flaca', una mujer cubana real y a la que le compuso la canción al día siguiente de conocerla. Un tema que le dio el éxito en 1996 y con el que empezó su carrera discográfica.

El cantante fallecía este martes 9 de junio víctima de un cáncer de colon que le diagnosticaron en el año 2015. "Él ya no hacía planes de futuro, sólo vivía el presente. Sabía posiblemente que sólo le quedaba eso", concluye Guerra.

Otro momento relacionado

La noticia de la muerte de Pau Donés ha conmocionado al mudo de la música que ha querido despedirle versionando sus temas. Rozalén, Mikel Erentxun o Roko son algunos de los artistas que han homenajeado al cantante.