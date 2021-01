Kiko Rivera le dio un ultimátum a su madre, Isabel Pantoja, para que se pusiera en contacto con él. "Tienes 24 horas, mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo. Si no, voy a tomar medidas", le dijo públicamente. Si bien, este plazo se ha cumplido y la tonadillera parece no haberse puesto en contacto con su hijo.

Precisamente, el DJ ha publicado una nueva fotografía en Instagram con un 'dardo' que podría ir dirigido a la cantante. "No te compliques, es mucho más sencillo. Si no estás conmigo ahora, no lo vas a estar más adelante", ha escrito en redes sociales.

Continúa así la guerra en uno de los clanes más conocidos de la televisión. Te lo contamos en este vídeo de Aruser@s.

Otros momentos relacionados

Kiko Rivera también ha contado que en la exclusiva del bautizo de una de sus hijas su madre "obligó a la revista a que pusieran los ojos azules" a la niña para que "se parecieran" a los de su abuelo, el torero Paquirri.

Además, Isa Pantoja ha respondido a la entrevista en la que su hermano, Kiko Rivera, aseguró que su familia no trataba bien a Chabelita y querían quitarle los apellidos: "Me pone en una situación dura, me deja en ridículo".