La guerra en el clan Pantoja continúa y las aguas parecen no volver a su cauce. Ahora ha sido Isa Pantoja la que, a pesar de haberse posicionado junto a Kiko Rivera, ha cargado contra él y ha defendido a su madre.

Lo ha hecho después de que su hermano asegurara en una entrevista que su familia trataba mal a Chabelita, la insultaba y quiso quitarle los apellidos. Estas declaraciones no han sentado bien a la joven, que ha manifestado que se encuentra en "una situación dura".

"A mí me pone en una situación dura. Me está dejando en ridículo, es una situación vergonzosa y dolorosa, sobre todo porque son cosas que yo no sabía", ha señalado Isa Pantoja antes de añadir que nunca se ha "sentido inferior" y todo lo que tiene "es gracias" a su "madre".

Otros momentos relacionados

En otro programa conocimos el contenido del tercer audio que Isabel Pantoja le envió a su nieta, la hija de Kiko Rivera, por su cumpleaños. Se trata de un audio que vino precedido por un primero poco conciliador y un segundo más amistoso.

En él le dice a su nieta que cuando pase el coronavirus van a estar juntas y que tiene un regalo guardado para ella y que se lo dará cuando puedan verse.

Además, Kiko Rivera aseguró en una entrevista en 'Lecturas' que su madre le debe tres millones de euros, aunque puntualiza que no la demandará porque no se perdonaría volverla a ver en la cárcel.

"Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!", ha llegado a asegurar el hijo de Isabel Pantoja, que también habla sobre su tío Agustín Pantoja: "A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto".