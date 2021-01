Las nuevas declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre han vuelto a revolucionar el panorama del corazón. Esta vez ha contado que en la exclusiva del bautizo de una de sus hijas su madre "obligó a la revista a que pusieran los ojos azules" a la niña para que "se parecieran" a los de su abuelo, el torero Paquirri.

Una vez se han publicado estas declaraciones, los usuarios de Twitter se han puesto manos a la obra y han dado con la portada de la que habla el DJ. En ella, aparece la tonadillera con sus dos nietas asegurando que se emociona al mirar a la niña porque "son los ojos de Paco, de su abuelo".

