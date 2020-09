Flo llega a 'Yu, no te pierdas nada' con una tarta de manzana para repartir entre los colaboradores. Un plato del que presume en el programa de Europa FM viéndose ganador de la última edición de 'Masterchef Celebrity' en la que participa.

"Me meo en Jordi Cruz, en Pepe Rodríguez y en la otra que no sé como se llama. Me meo en ellos porque van de putos flipados. Han muchos estudiado muchos años y se piensan que cocinan de la hostia, pero yo lo hago mejor que ellos", comenta de forma irónica.

Además, cuenta cómo es la relación con los jueces. "Pepe tiene mucho sarcasmo, mucha ironía y cuando ven los platos saben perfectamente si has tenido un día chungo. Pepe te saca tu parte más violenta, Jordi es más agresivo pero con sentido. Pepe va a tocar los cojones. La otra chica también lo hace muy bien", bromea.

Otro momento destacado

El Sevilla fue uno de los concursantes de la edición anterior de 'MasterChef Celebrity'. El que fuera tercer expulsado, protagonizó un tenso momento con la concursante Vicky Martín Berrocal en presencia de un grupo de niños. El colaborador de Aruser@s habló en este vídeo de su pelea y de su eliminación.