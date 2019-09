Aruser@s comenta el enfrentamiento entre Vicky Martín Berrocal y El Sevilla en 'MasterChef Celebrity'. Los concursantes tenían que cocinar dos menús saludables para 100 niños de cuarto curso de primaria y la competitividad de ambos acabó por estallar delante de los pequeños que miraban desconcertados.

Los capitanes de cada equipo tenían que convencer a los alumnos qué plato era mejor: el pescado de El Sevilla o las albóndigas de Vicky Martín Berrocal; pero se les fue de las manos.

Los niños empezaron a rechazar el plato del colaborador de Aruser@s, pero El Sevilla les colaba los trozos en los platos de los pequeños. "¡Los niños no quieren pescado y no tienen por qué comer pescado!", gritaba la concursante que aprovechó la negativa hacia el plato de su rival para convencer a los niños que no lo probaran.

"En esta segunda mesa, cuando paséis, hay pescado que está horrible porque es como el de un hospital...", comentaba la diseñadora de moda. Un comentario que hizo estallar a El Sevilla: "¡Y las albóndigas están hechas con mierda de vaca!". Una valoración por la que le llamaron la atención tanto compañeros como jueces.

Un enfrentamiento que ha lamentado El Sevilla en Aruser@s. "Me vine demasiado arriba enfadándome delante de los niños", ha asegurado.