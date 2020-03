Numerosos los agricultores han ofrecido sus tractores para realizar labores de desinfección en diversos pueblos del sur de España. Una labor para evitar o reducir la expansión del coronavirus de la que muchos vecinos han sido testigos.

Es el caso de una señora de uno de los municipios que no sólo ha visto cómo desinfectaban su calle, también cómo la 'desinfectaban' a ella en un descuido del agricultor. "Me ha 'fuñigao', hija. Estaba barriendo la puerta y me ha 'fuñigao' en 'toa' la cara", comenta la mujer a la periodista.

Un incidente que se lo ha tomado con humor en estos días de preocupación por la pandemia por coronavirus que afecta entre otros, a nuestro país. "Estoy desinfectada. Que será bueno", concluye la señora.