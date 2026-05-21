Bad Bunny desata la locura en su llegada a Barcelona antes del inicio de su gira en España

El cantante puertorriqueño ha aterrizado Barcelona donde arrancará su esperada gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', con un total de 12 conciertos en España. Su presencia ha provocado una auténtica multitud de fans a las puertas del hotel.

Bad Bunny ha desatado la locura a su llegada a Barcelona, donde comenzará su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' en España el próximo 22 de mayo.

En Aruser@s, Tatiana Arús ha mostrado imágenes del momento en el que el cantante llegaba al hotel en Barcelona, donde ya le esperaban numerosos fans."Calor pasó porque iba con la capucha, la sudadera...Al principio intenta pasar inadvertido, pero a la segunda ya todo el mundo comenzó a gritar", ha explicado la colaboradora, describiendo la escena de expectación a las puertas del alojamiento del artista.

"El resto de gente que se hospedaba ahí ha tenido que aguantar la matraca", cha comentado sorprendida Angie Cárdenas ante el alboroto provocado por la llegada del artista.

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