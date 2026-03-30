Más conectados al móvil que a nuestra pareja: el 55% de los encuestados lo confirma

Un estudio presentado por Alba Sánchez en Aruser@s revela que la tecnología está afectando la comunicación en las parejas: el 46% se siente ignorado y el 22% discute por el uso del teléfono.

El uso excesivo del móvil está dejando huella en las relaciones de pareja. Según los datos mostrados por Alba Sánchez en Aruser@s, más de la mitad de las personas encuestadas (55%) asegura sentirse menos conectada con su pareja debido a la tecnología.

"La comunicación es cada vez peor y a las parejas les afecta de esta manera: el 46% se siente ignorado cuando su pareja coge el móvil y el 22% tiende a discutir por ello", comenta la tertuliana desde el plató.

Los expertos que han participado en el estudio señalan que el móvil no sustituye la relación física real. "Faltan los matices de una conversación cara a cara: los gestos, el tono, el contacto físico...todo eso se pierde", explican.

Como solución, recomiendan "pactar normas claras sobre el uso" del teléfono dentro de la pareja. "Hay que poner en común cuáles son los códigos y los usos del móvil", añade Alba Sánchez.

"Ahora, con el móvil y una videollamada, puedes estar más conectado con tu pareja...si quieres. El problema es que la tecnología no se usa para estar bien con la pareja, sino para hablar con todo el mundo menos con ella", comenta Alfonso Arús por su parte.

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