"Mi hijo tiene un morro que se lo pisa", comienza diciendo Mari, que continúa explicando que el otro día le ofreció hacerle torrijas. "Compro una barrita y te hago unas que se te quite el deseo", cuenta. Fortu le dijo que no, que se había pasado la época. Tras rechazarlas, Mari se ha enterado que en un viaje reciente a Barcelona ha comido este postre y explota: "¡Pues ya no te voy a hacer torrijas, ni 'na'!". "¡A tomar por saco!", sentencia.

"No le falta razón", comenta Òscar Broc tras ver el vídeo. María Moya está con Mari y expone: "no puedes negar a tu madre alguna de sus especialidades y luego comértela por ahí". Todos los tertulianos están de acuerdo con declaraciones de Òscar y María.

A Òscar le gusta la amenaza de no hacerle nunca más el plato, porque cree que es de las que funciona. "Una madre se pasa el día amenazando", le comenta Alfonso Arús. Tatiana Arús cree que es una aviso que se va a cumplir, porque lo que ha hecho es algo que duele mucho.