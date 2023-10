"¿Vosotros seguís las evoluciones de vuestros o vuestras ex?", pregunta Alfonso Arús a los colaboradores en el plató de Aruser@s, donde enseña el divertido monólogo de Martita de Graná. Y es que la cómica protagoniza un monólogo sobre ver a los ex tras un tiempo y ha pegado "un bajonazo". "¿Cómo es ese momento en el que vas andando divina sintiéndote empoderada en la calle y te encuentras a tu ex con pintas de yonqui de sabana?", se pregunta la cómica.

"Hablas con él durante tres minutos y piensas, 'bendito el día aquel que me engañó para dejarme convertirme en la perra de Oriente que soy hoy en día' mientras él caía en picado por el precipicio de las personas que, más que evolucionar en la vida, continúa", afirma y destaca: "Karma, qué maravilloso aliado".