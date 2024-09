Mario Vaquerizo hace un guiño a todas las frases míticas de Isabel Pantoja después de que la tonadillera haya estallado contra una reportera en Tenerife. "¡Ya, cállate ya, imbécil!", grita Isabel Pantoja a una reportera que le pregunta si va a poner seguridad privada por miedo a lo que vaya a hacer su hijo. "¡Ocúpate de España!", grita la cantante a la joven después de pegarle un manotazo a su micrófono.

Mario Vaquerizo agradece a Isabel "que dé frases tan maravillosas" que usa en sus fiestas como "no me vas a grabar más" o "dientes, dientes". "Isabel Pantoja es igual de temperamental", destaca el marido de Alaska, que afirma que "las formas no hay que perderlas nunca": "Si estás cansada, tienes que ser profesional y decir, 'gracias, gracias', pero eso no se debería de hacer".

"Pero cada maricón es un mundo", termina diciendo Mario Vaquerizo en el vídeo principal de esta noticia.