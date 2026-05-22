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El divertido viral del perro que se cree 'Superman' y vigila el jardín

Hay perros guardianes y luego está el can viral que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s: capa imaginaria, pose heroica y vigilancia digna de película de acción.

El divertido viral del perro que se cree 'Superman' y vigila el jardín

En el universo de los virales perrunos de Aruser@s, donde siempre parece imposible superar lo anterior, ha vuelto a ocurrir: un dueño ha grabado a su perro disfrazado de Superman protagonizando una escena digna de Hollywood.

En el vídeo, el can no se conforma con ser un simple vigilante del jardín. Él va más allá. Con su atuendo de superhéroe, salta hasta lo alto de la valla de casa con una determinación que haría dudar incluso a Clark Kent. Desde allí, en posición, observa todo lo que ocurre en el vecindario.

"El perro ya de por sí impone, pero vestido de superhéroe ya es lo que le faltaba", comenta Alfonso Arús entre risas.

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