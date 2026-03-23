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Mario Casas presume de abdominales con esta foto viral en Canarias

Mario Casas ha pasado unos días en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha compartido algunas imágenes de su viaje disfrutando de la playa o de la gastronomía de la isla.

Mario Casas

Mario Casas ha compartido imágenes de su último viaje, donde ha disfrutado de la cálida temperatura de Las Palmas de Gran Canarias. Y es que el actor aparece en la playa disfrutando del mar y del sol sin camiseta, luciendo un torso con abdominales que llama la atención del plató de Aruser@s.

"Fíjate el solecito que hacía, cómo le luce la piel", afirma Alba Gutiérrez en el plató, donde Rocío Cano destaca que al actor "le ha sentado bien el viaje". Pero no solo en la playa ha estado Mario Casas, también ha podido disfrutar de la gastronomía de la isla, "imaginamos que son su chica, Melyssa Pinto", destaca Tatiana Arús al enseñar las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

Así reacciona Mario Casas cuando Melyssa Pinto acude al estreno de su película

Además, Melyssa Pinto ha acudido, por primera vez, al estreno de una película de su novio, Mario Casas. En este vídeo puedes ver la reacción de él y el look de la influencer para el esperado momento.

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