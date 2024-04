"La gran noticia para mí del día", así ha anuncio Alfonso Arús una de la historias más curiosas del día. Dos loros son los causantes de la ruptura de una pareja, que ha acabado en juicio. "Mi marido no está en casa, ven", es la frase que las aves repetían y que hizo saltar las alarmas a el hombre. Su mujer aprovechaba cuando su marido no estaba en casa para estar con otros hombres, pero no contó con que sus mascotas serían sus delatores.

Hans Arús explica en plató que: "los loros van a tener un papel importante en el pleito". El presentador no da crédito y pregunta: "¿Pero que van a hacer, repetir la frase?", Hans le confirma que sí. El conductor del programa lanza la hipótesis sobre si los animales son unos "cachondos" y quieren que haya "mal rollo" entre la pareja. "¿Se lo pueden estar inventando?", pregunta tras lanzar su reflexión.

"El animal solo repite cosas que escucha muchas veces, eso quiere decir que la mujer ha sido infiel infinitas veces", dice Alba Gutiérrez. Hans cree que no siempre es el mismo amante, porque si no tendrían una palabra en clave. A Alfonso Arús lo que más gracia le hace es imaginarse al loro en el pleito con el juez preguntándole seriamente. "Esta es la típica que cuando quieres que hable, repite otras frases", opina Hans.