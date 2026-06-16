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Marc Bartra saca a relucir sus pasos prohibidos en el concierto de Shakira en Los Ángeles

Shakira ha dado un concierto en Los Ángeles en el que han acudido rostros conocidos como el futbolista Marc Bartra y la actriz Sofía Vergara.

Marc Bartra saca a relucir sus pasos prohibidos en el concierto de Shakira en Los Ángeles

Después de su polémica actuación en la inauguración del Mundial de Fútbol en México, donde muchos dicen que no era ella sino una doble, Shakira sigue con su gira internacional. La artista colombiana ha dado un concierto en Los Ángeles en el que han acudido famosos como el futbolista Marc Bartra, que ha sacado sus pasos prohibidos para darlo todo desde la grada. Más cerca estaba la actriz Sofía Vergara, que se encontraba en primera fila del concierto.

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