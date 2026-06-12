Ahora

Mundial de Fúbtol 2026

Shakira, Belinda y Danny Ocean deslumbran con sus actuaciones en la inauguración del Mundial de Fútbol

Alfonso Arús alucina al ver la actuación viral de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026: "Siempre elige a bailarinas más bajas que ella".

Shakira deslumbra en la inauguración del Mundial de Fútbol vestida de amarillo cantando 'Dai Dai'

Tatiana Arús enseña en este vídeo la esperada actuación de Shakira en la inauguración del Mudial de Fútbol 2026, donde la artista deslumbró vestida de amarilla para cantar su nuevo tema viral, 'Dai Dai'. "Shakira siempre elige bailarinas más bajas que ella", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo, en el que Tatiana Arús resalta que la cantante colombiana es la única que ha actuado en cuatro mundiales. Además, la colaboradora enseña otras actuaciones que hubo durante los 16 minutos del descanso, como Danny Ocean con 'Partidazo' o Belinda, con 'Por ella'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita de León XIV a España, en directo | El papa cierra en Tenerife su visita a España con más actos contra el drama migratorio para anteponer la "prioridad humana" a la xenofobia
  2. Un año después de abrirse la pieza y seis meses de la petición de la UCO: rastreo a las cuentas del novio de Ayuso por presunta corrupción de particulares
  3. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  4. La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes
  5. Sumisión química, violaciones, agresiones sexuales y acoso continuado: los tres casos de abuso de poder sobre mujeres conocidos en una semana
  6. Abanicos de papel contra un calor "fuente de inspiración": los diez años de negativa del PP de Madrid a climatizar los colegios