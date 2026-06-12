Shakira, Belinda y Danny Ocean deslumbran con sus actuaciones en la inauguración del Mundial de Fútbol

Alfonso Arús alucina al ver la actuación viral de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026: "Siempre elige a bailarinas más bajas que ella".

Tatiana Arús enseña en este vídeo la esperada actuación de Shakira en la inauguración del Mudial de Fútbol 2026, donde la artista deslumbró vestida de amarilla para cantar su nuevo tema viral, 'Dai Dai'. "Shakira siempre elige bailarinas más bajas que ella", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo, en el que Tatiana Arús resalta que la cantante colombiana es la única que ha actuado en cuatro mundiales. Además, la colaboradora enseña otras actuaciones que hubo durante los 16 minutos del descanso, como Danny Ocean con 'Partidazo' o Belinda, con 'Por ella'.

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