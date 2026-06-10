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Un malagueño encuentra en Nueva York un bar que le pone el partido del Málaga después de una búsqueda desesperada

Los españoles futboleros están por todo el mundo. Así lo demuestra este vídeo viral de Carliyo en el que el famoso creador de contenidos consigue ver en un bar de Nueva York el partido del Málaga.

Un malagueño encuentra en Nueva York un bar que le pone el partido del Málaga después de una búsqueda desesperada

Carliyo está en Nueva York, pero no por eso va a perderse el partido del Málaga de su alma. Por eso, hace todo lo posible para conseguir que un bar de la ciudad le ponga el encuentro por televisión. Por suerte, como bien comenta Hans Arús en Aruser@s, "en cualquier parte del mundo tenemos a unos españoles dispuestos a poner el Málaga". El famoso creador de contenidos encuentra una peña bética en la que le han dicho que ponen partidos de la liga española. Cuando llega al sitio, encuentra en la puerta unas pegatinas que le indican que está en el sitio correcto. Tras ver el encuentro y comprobar que su equipo ha ganado, propone a los españoles que hay en la ciudad que hagan una quedada en este pub para el próximo encuentro.

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