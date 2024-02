"Mi padre era muy sevillista y se ponía muy nervioso", recuerda Roberto Leal, que destaca cómo el fútbol fue una cosa que le unió mucho con su progenitor. Sin embargo, reconoce que cuando era niño no le solía ir a ver jugar: "A mi padre le gustaba mucho el fútbol, pero no me venía a ver jugar porque cuando veía que hacía tonterías con el balón no quería pasar por el mal trago". Es más, el presentadora recuerda un día que su padre se fue a mitad de su partido.

Por otro lado, Roberto Leal admite que aunque es del Sevilla "jugaba en la peña bética": "A día de hoy todavía me sacan fotos vistiendo la elástica del Betis". "Me dieron el trofeo al jugador más regular", destaca Roberto Leal a Albert Espinosa, quien le sorprende reuniendo a sus compañeros de la peña bética. Puedes ver el emocionante momento en el vídeo principal de esta noticia, donde, además, juegan una pachanga.