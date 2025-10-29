"Madrid ya no huele a churros, sino a turismo y a mucha prisa": el lamento de un influencer de Ávila al dejarse un riñón para desayunar

"Este es el chocolate con churros más caro que me he tomado en mi vida". @cocituber, el famoso influencer de Ávila, ha viajado a Madrid y para poder desayunar ha tenido que aflojar, y mucho, el bolsillo. Así lo cuenta en este vídeo que recoge Aruser@s.

El chocolate con churros es uno de los desayunos más típicos de Madrid, con cientos de años de tradición y cada vez más seguidores. Como no podía ser de otra manera, este manjar, antaño de precio popular, también acusa la inflación y su precio se ha duplicado -incluso multiplicado por tres en algunos casos- en los últimos años.

De ello se queja amargamente @cocituber en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. "Este es el chocolate con churros más caro que me he tomado en mi vida", asegura con cara de decepción. "En un barrio, antes, por dos o tres euros, lo tenías", recuerda. El creador de contenidos tiene claro que "esto, por supuesto, es por el turismo": "Madrid se ha masificado".

@cocituber describe la escena: "De fondo, un poquito de flamenco; alrededor, un montón de ingleses, pero ni un español". Así, el chocolate con churros ya no es un planazo para desayunar un domingo, sino un souvenir. "No nos quieren a los de aquí", afirma con tristeza. "Me jode porque Madrid ya no huele a café y a churros, huele a turismo y a mucha prisa", asevera para después aclarar que no es que odie el turismo, ni mucho menos, "pero cuando un desayuno te cuesta el doble que hace años, igual es el momento de hacérnoslo mirar". En total, se ha dejado seis euros.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores desvelan si son de churros o porras y Rocío Cano habla de la mítica chocolatería de San Ginés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.