El creador de contenido @cocituber prueba el desayunode la cafetería 'El patio', que está en la última planta del hotelFour Seasons de Madrid. "Hoy he venido a la cafetería más cara de todo Madrid", anuncia Cocituber, que pide para desayunar un Nesquik, un plato de fruta, una tortilla con caviar y una tostada de aguacate.

"Comenzamos con la fruta más cara que me he tomado en mi vida", expone el creador de contenido, que muestra que le han puesto kiwi, fresas, piña y moras. "La fruta no es de primera calidad", opina el youtuber especializado en comida, que pasa a enseñar la tortilla que lleva un montón de caviar y afirma que está muy buena. Por último, enseña a cámara la tostada de aguacate y afirma que es lo mejor del desayuno.

"Hemos desayunado por 99 euros, 11 pavos el Nesquik, 45 la tortilla, 21 la tostada y 22 la fruta", expone Cocituber. Angie Cárdenas expone que la tortilla estando llena de caviar no le parece tan cara, a lo que Alfonso Arús le responde que el nesquik sí. "Yo veo la tortilla razonable y la bebida cara", opina el presentador.