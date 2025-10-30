Alfonso Arús alucina con el festín de Joe Burgerchallenge en Roma: "Sabe disfrutar a lo grande"

En Aruser@s, Alfonso Arús alucina con la hazaña gastronómica de Joe Burgerchallenge, el creador de contenido que ha mostrado todo lo que se ha comido en 24 horas en Roma. "Y todo muy 'healthy'", bromea el presentador del programa.

"No hay duda de que Joe Burgerchallenge sabe disfrutar a lo grande de la comida", exclama Alfonso Arús en Aruser@s, tras alucinar con la impresionante ruta gastronómica del creador de contenido durante su paso por Roma. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver todo lo que ha comido en 24 horas.

Nada más aterrizar en la ciudad italiana, Joe Burgerchallenge comenzó su particular festín con un plato de pasta carbonara y otro de ñoquis caseros. Pero su apetito no se detiene ahí: antes de dormir, añade a la lista dos pizzas más.

Al día siguiente, continúa su recorrido culinario con un maritozzo, un tradicional bollo romano, una focaccia, varios entrantes, pizzas fritas, albóndigas, berenjenas asadas, fusilli a la amatriciana, y dos nuevas pizzas: una napolitana de mortadela y pistacho y otra diavola con burrata.

Entre bocado y bocado, el youtuber se toma un helado frente a la Fontana di Trevi y para cerrar su viaje prueba dos pizzas al estilo romano, más pasta carbonara y un clásico tiramisú. "Como veis, da tiempo a visitar Roma y probar todas sus comidas", bromea el youtuber.

"Y todo muy healthy", bromea Alfonso Arús, a lo que Hans Arús añade entre risas: "Yo, en otra vida, quiero ser este hombre".

