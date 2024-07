Una madre presume de la graduación de infantil de su hijo. La mujer decide grabar un vídeo para mostrar todo lo que hay en esa fiesta que parece más la de una boda que la de una graduación para niños. Hay trucos de magia, chupitos para niños, comida, les han regalado una cámara de fotos, confeti, tienen de todo.

"Nunca había visto nada igual", destaca Hans. Alfonso Arús entiende que es un momento de alegría, para celebrar, pero no tiene claro si es bueno rebajar tanto la edad de la graduación. "Estamos dando un mérito que no sé si les corresponde porque lo lógico es acabar una etapa infantil y pasar de curso, no es nada excepcional", opina el presentador.

Alba Gutiérrez lo ve más para hacerlo en el instituto porque hay adolescentes que separan sus caminos porque no todos van a la universidad. Sobre esta graduación en concreto, la tertuliana no ve correcto que haya chupitos, aunque sean para niños. Por su parte, Tatiana Arús opina que esa graduación no es para los niños, es para los padres.