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Una madre, sobre la comida saludable en cumpleaños infantiles: "¿Hummus con zanahoria en vez de gusanitos?"

En Aruser@s, Alfonso Arús recoge el mensaje viral de una madre tiktoker sobre la comida en los cumpleaños infantiles. Aunque defiende la alimentación saludable, cree que en estos días especiales se puede hacer alguna excepción.

Una madre, sobre la comida saludable en cumpleaños infantiles: "¿Hummus con zanahoria en vez de gusanitos?"

"Esto es un mensaje a todas las madres ahora que celebramos los cumpleaños de los niños", comienza diciendo la creadora de contenido '@mimamitiktoker' en un vídeo en el que reflexiona sobre la alimentación en este tipo de celebraciones.

Aunque se muestra a favor de una dieta saludable entre los más pequeños, reivindica algo más de flexibilidad en los cumpleaños. "Nosotras decimos sí a la comida sana, ¿pero zanahoria con hummus en un cumple?", comenta en tono de humor. Y añade: "El día del cumpleaños, unos gusanitos naranjas de los que manchan o unos bocadillos de Nocilla".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús coincide con la reflexión, mientras Tatiana Arús bromea: "Como madre es un bajón cuando llegas y ves las fuentes de frutas, galletas de avena sin azúcar...".

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