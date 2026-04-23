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Vuelta al mundo en bici

Alfonso Arús muestra su apoyo a Julio Cortés, el español que da la vuelta al mundo en bicicleta: "Se lo está currando"

El presentador de Aruser@s destaca el esfuerzo y la autenticidad de '@juliocortesph', el creador de contenido español que suma más de 500 días recorriendo el mundo sobre dos ruedas.

Alfonso Arús lanza su apoyo a Julio Cortés, el español que da la vuelta al mundo en bicicleta: "Se lo está currando"

En Aruser@s continúan muy pendientes de la aventura de Julio Cortés, el español que está dando la vuelta al mundo en bicicleta y compartiendo cada etapa a través de su cuenta de Instagram '@juliocortesph'. Su viaje, que ya suma 545 días, ha convertido su experiencia en todo un fenómeno entre los seguidores del programa.

En esta última actualización, Julio se encuentra en Sumatra, y desde el plató, Alfonso Arús ha destacado la autenticidad del contenido que comparte el viajero. "Siempre ponemos en tela de juicio algunos vídeos de tiktokers porque nunca sabemos si son verdad o están exagerando, pero Julio se lo está currando en serio", ha afirmado el presentador.

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