Andy y Lucas, anunciaron que se separan a causa de los problemas cardíacos de Lucas, que les obligan a "bajar el ritmo" y ahora, Lucas González la segunda mitad del dúo musical ha denunciado en redes el drama que está sufriendo con un seguro privado de salud.

"Hace cinco años yo tomé las riendas de la empresa Andy y Lucas, y de un tiempo a esta parte sufro mareos: total, que tengo una valvulopatía (...). Pienso que es el momento de hacer una gira despedida para todo el mundo, porque sin salud no somos nadie", señaló Lucas González en el programa de televisión 'El hormiguero' en el que confirmaron que "no sabían" si podrían volver.

Tras esta revelación sobre su estado de salud en la televisión, González ha señalado que una aseguradora que había contratado antes de acudir al formato de Pablo Motos se ha vuelto a ponerse en contacto con el para comunicarle que no pueden continuar prestándole servicios. Así lo ha señalado en un vídeo que subió a sus redes sociales, en el que lamenta "¿te puedes creer que me llaman desde las aseguradoras, con las que yo había hablado antes de contar eso en la tele, y ¡qué falta de empatía! 'Lucas, esperemos que estés bien, pero que, visto lo visto y lo que dijiste en 'El Hormiguero', no podemos asegurarte, porque si te pasa algo pierde la empresa'.

La respuesta viral de una médica

Después de denunciar el mal trato de parte de la aseguradora de salud y también otro tipo de pólizas como el de responsabilidad civil, muchos han opinado sobre la polémica. Las redes se han volcado con el cantante y han salido en defensa de este tipo de discriminación que sufren las personas con determinadas patologías. Entre ellos, también se ha pronunciado Elena Casado, una divulgadora médica cuyas declaraciones en X (antes Twitter) se han hecho virales y explican cómo funcionan este tipo de compañías.

La anestesista y divulgadora ha comenzado denunciando que no es un caso aislado, expresando que "Las aseguradoras no quieren asegurar a pacientes enfermos, quieren cobrar vuestras cuotas sin que utilicéis el servicio. Es su forma de ganar dinero. Quieren que los servicios que utilicéis, en todo caso, sean baratos". Ahí detalla algunos de los servicios que les interesa cubrir como una consulta médica, una radiografía o una ecografía.

Aunque declara no tener nada en contra de la medicina privada, recalca que es contraria a que se privatice la sanidad pública y alerta de que no quiere que las aseguradores nos "engañen". En este sentido explica, "No quiero que compréis la idea de que con 50 euros en un seguro privado os lo van a dar todo, porque es una mentira, es un bulo que se está extendiendo para intentar meteros en la cabeza que la seguridad pública sobra.

20 años de éxitos

Los gaditanos llevan cantando juntos como dúo desde 2003, viente años que marcaron una época en la música española. Su debut, con un álbum homónimo que produjo Alejo Stivel, tuvo un gran éxito, sobre todo el sencillo "Son de amores", que se convirtió en su tarjeta de presentación en Latinoamérica; fue un fenómeno de ventas, con ocho 'platinos' por sus 750.000 copias vendidas.

"Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí", dijo Lucas en el 'prime time' de Antena 3. Anunciaron, no obstante, que habrá una gira de despedida para agradecer a sus seguidores las dos décadas de apoyo.